Mastercard Black passa a exigir gasto mínimo para acesso a salas VIP

Desde segunda-feira vale a nova regra para acesso grátis às salas VIP do Mastercard Black em Guarulhos.
Antes bastava apresentar o cartão Mastercard Black e o cartão de embarque para entrar nos lounges.
Agora é exigido gasto mínimo no cartão no trimestre anterior para liberar a gratuidade.
A mudança passou a valer oficialmente em 01/09/2025, variando conforme critérios de cada banco emissor.
Mastercard orienta clientes a confirmarem as condições com seus bancos.
Bradesco, BTG, C6 Bank e Sisprime fixaram o gasto mínimo em R$ 15 mil no trimestre.
Quem não atingir o valor poderá entrar apenas pagando pelo acesso.
A sala The Club by Mastercard segue com entrada gratuita via lista de convidados dos emissores.
O C6 Bank manteve acesso grátis até fevereiro de 2026, prorrogando a regra antiga.
