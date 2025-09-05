Mastercard Black passa a exigir gasto mínimo para acesso a salas VIP

Por UOL Economia

Desde segunda-feira vale a nova regra para acesso grátis às salas VIP do Mastercard Black em Guarulhos.

Divulgação

Antes bastava apresentar o cartão Mastercard Black e o cartão de embarque para entrar nos lounges.

Divulgação

Agora é exigido gasto mínimo no cartão no trimestre anterior para liberar a gratuidade.

DivulgaÃ§Ã£o

A mudança passou a valer oficialmente em 01/09/2025, variando conforme critérios de cada banco emissor.

DivulgaÃ§Ã£o

Mastercard orienta clientes a confirmarem as condições com seus bancos.

DivulgaÃ§Ã£o

Bradesco, BTG, C6 Bank e Sisprime fixaram o gasto mínimo em R$ 15 mil no trimestre.

DivulgaÃ§Ã£o

Quem não atingir o valor poderá entrar apenas pagando pelo acesso.

DivulgaÃ§Ã£o

A sala The Club by Mastercard segue com entrada gratuita via lista de convidados dos emissores.

DivulgaÃ§Ã£o

O C6 Bank manteve acesso grátis até fevereiro de 2026, prorrogando a regra antiga.

DivulgaÃ§Ã£o

Para saber mais, acesse UOL Economia.

DivulgaÃ§Ã£o
Veja aqui
Publicado em 05 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também