Microsoft acaba com home office de funcionários e anuncia volta do trabalho presencial

Por UOL Economia

Microsoft encerra o home office e exige presença mínima de três dias por semana nos escritórios.

Lucy Nicholson/Reuters

Mudança foi anunciada em comunicado assinado por Amy Coleman, vice-presidente executiva de pessoas.

Ivan Samkov/Pexels

Empresa afirma que dados mostram melhores resultados quando equipes trabalham juntas presencialmente.

Gerry Images/iStock

Justificativa reforça a importância da colaboração no avanço da Inteligência Artificial.

Getty Images

Ideia é estimular energia, engajamento e soluções coletivas para desafios complexos.

fauxels/Pixels

Exceções poderão ser solicitadas, e funcionários terão meses para se adaptar ao modelo.

Simon Abrams/ Unsplash

Retorno será gradual, começando por Puget Sound (EUA) em fevereiro de 2026.

StartupStockPhotos/Pixabay

Posteriormente, medida será aplicada a outros escritórios nos EUA e, depois, no exterior.

Getty Images

Antes, a Microsoft defendia o home office, alegando que não havia perda de produtividade.

Lucy Nicholson/Reuters

iStock
Publicado em 17 de setembro de 2025.

