Microsoft acaba com home office de funcionários e anuncia volta do trabalho presencial

Microsoft encerra o home office e exige presença mínima de três dias por semana nos escritórios.
Mudança foi anunciada em comunicado assinado por Amy Coleman, vice-presidente executiva de pessoas.
Empresa afirma que dados mostram melhores resultados quando equipes trabalham juntas presencialmente.
Justificativa reforça a importância da colaboração no avanço da Inteligência Artificial.
Ideia é estimular energia, engajamento e soluções coletivas para desafios complexos.
Exceções poderão ser solicitadas, e funcionários terão meses para se adaptar ao modelo.
Retorno será gradual, começando por Puget Sound (EUA) em fevereiro de 2026.
Posteriormente, medida será aplicada a outros escritórios nos EUA e, depois, no exterior.
Antes, a Microsoft defendia o home office, alegando que não havia perda de produtividade.
