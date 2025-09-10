Moto zero, viagem de luxo, cozinha completa, franquias: O que dá para comprar com valor do iPhone 17?

Por UOL Economia

A Apple lançou a nova linha de celulares no Brasil, com destaque para o iPhone 17 Pro Max a R$ 12.499.

Com esse valor, é possível comprar uma moto Honda Pop 110i ES 2026 por R$ 10.080 e ainda investir R$ 2.419 em acessórios.

Outra opção é uma viagem para Atenas, na Grécia, com voo de ida e volta e hospedagem em hotel de luxo por R$ 12.104.

Quem gosta de tecnologia pode adquirir o drone DJI Avata 2 Fly More Combo por R$ 10.590, ideal para gravações em 4K.

O valor também permite comprar uma cozinha modulada de 10 peças da Norten por R$ 11.176 na Leroy Merlin.

Com a sobra, ainda é possível investir em eletrodomésticos como liquidificador ou outros utensílios para a casa.

Outra alternativa é aplicar o valor em franquias acessíveis, como a CotaFácil, com investimento inicial de R$ 9 mil.

Os novos iPhones chegam ao Brasil em 16 de setembro, com preços a partir de R$ 7.999 no modelo básico.

Publicado em 10 de setembro de 2025.

