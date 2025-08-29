Não entrou no 4º lote? Veja quando será o próximo pagamento da restituição do Imposto de Renda

Por UOL Economia

A Receita Federal liberou em 22/08 as consultas ao 4º lote da restituição do IR.

Joédson Alves/Agência Brasil

O pagamento foi feito nesta sexta-feira, dia 29 de agosto.

iStock

Quem não receber neste lote poderá consultar novamente em 23/09 para o 5º lote.

Marcello Casal JrAgência Brasil

As datas são: 1º lote 30/5, 2º lote 30/6, 3º lote 31/7, 4º lote 29/8 e 5º lote 30/9.

iStock

Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade no recebimento.

iStock

Depois vêm idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e com moléstia grave.

Getty Images

Em seguida, recebem professores, usuários da pré-preenchida com opção PIX e demais contribuintes.

Cris Faga/Dragonfly Press

A consulta deve ser feita no site da Receita, com CPF, data de nascimento e ano de exercício.

Shutterstock

Se não houver pendências, mas o contribuinte não estiver no lote, aparece a mensagem "em fila de restituição".

Joédson Alves/Agência Brasil

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Joédson Alves/Agência Brasil
Veja aqui
Publicado em 29 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também