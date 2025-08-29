Não entrou no 4º lote? Veja quando será o próximo pagamento da restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou em 22/08 as consultas ao 4º lote da restituição do IR.
O pagamento foi feito nesta sexta-feira, dia 29 de agosto.
Quem não receber neste lote poderá consultar novamente em 23/09 para o 5º lote.
As datas são: 1º lote 30/5, 2º lote 30/6, 3º lote 31/7, 4º lote 29/8 e 5º lote 30/9.
Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade no recebimento.
Depois vêm idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e com moléstia grave.
Em seguida, recebem professores, usuários da pré-preenchida com opção PIX e demais contribuintes.
A consulta deve ser feita no site da Receita, com CPF, data de nascimento e ano de exercício.
Se não houver pendências, mas o contribuinte não estiver no lote, aparece a mensagem "em fila de restituição".
