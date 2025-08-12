Quem são os 10 bilionários mais jovens do mundo, segundo a Forbes

Clemente Del Vecchio, de 21 anos, tem US$ 6,8 bilhões graças aos 12,5% de participação na Delfin, holding com ações da EssilorLuxottica, dona de marcas como Ray-Ban, Persol e Arnette, além de fabricar óculos e acessórios para grifes de luxo; não exerce função na empresa.