Quem são os 10 bilionários mais jovens do mundo, segundo a Forbes

A Revista Forbes divulgou a lista dos 10 bilionários mais jovens do mundo. Confira a seguir!
Johannes von Baumbach, de 20 anos, possui US$ 5,7 bilhões e é herdeiro da Boehringer Ingelheim, farmacêutica fundada em 1885 por Albert Boehringer, que hoje emprega 53 mil pessoas no mundo; pratica esqui profissional na Áustria desde os 9 anos.
Clemente Del Vecchio, de 21 anos, tem US$ 6,8 bilhões graças aos 12,5% de participação na Delfin, holding com ações da EssilorLuxottica, dona de marcas como Ray-Ban, Persol e Arnette, além de fabricar óculos e acessórios para grifes de luxo; não exerce função na empresa.
Kim Jung-youn, de 21 anos, possui US$ 1,6 bilhão e, junto da irmã, detém cerca de 9% da Nexon, desenvolvedora de jogos herdada do pai, criadora de títulos como MapleStory e Dungeon & Fighter, jogados em mais de 190 países.
Kevin David Lehmann, de 22 anos, tem US$ 4,2 bilhões herdados de 50% das ações da rede de drogarias dm-drogerie markt, líder na Alemanha, com mais de 4.120 farmácias na Europa; nem ele nem o pai participam da operação.
Luca Del Vecchio, de 23 anos, possui US$ 6,8 bilhões como herdeiro da Delfin e da EssilorLuxottica, com participações também no banco UniCredit e na seguradora Generali; não atua nas empresas.
Kim Jung-min, de 23 anos, tem US$ 1,6 bilhão e é irmã mais velha de Kim Jung-youn, com cerca de 9% da Nexon, pioneira em jogos gratuitos e líder no segmento de MMORPGs.
Franz von Baumbach, de 24 anos, possui US$ 5,7 bilhões e é herdeiro da Boehringer Ingelheim, sendo o segundo mais jovem da família, atrás do irmão Johannes.
Remi Dassault, de 24 anos, acumula US$ 2,4 bilhões com cerca de 4,1% da Dassault Aviation e 2,5% da Dassault Systèmes, herdados após a morte do pai, descendendo de uma família pioneira na indústria aeroespacial francesa.
Maxim Tebar, de 24 anos, tem US$ 1,2 bilhão por participação na Stihl, fabricante fundada em 1926 e presente em mais de 160 países, líder em serras-elétricas e ferramentas motorizadas.
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Katharina von Baumbach, de 25 anos, possui US$ 5,7 bilhões como herdeira da Boehringer Ingelheim e é a única mulher entre os quatro irmãos bilionários.
