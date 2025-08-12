Os 9 bilionários mais velhos do mundo, segundo a Forbes

Duas pessoas que já completaram o 100º aniversário de vida estão presentes na lista dos bilionários da Forbes, atualizada em tempo real. Confira a seguir a lista completa!
George Joseph, de 103 anos, acumula US$ 2,2 bilhões e fez fortuna com a Mercury General, seguradora fundada por ele em 1962, que fatura US$ 5,5 bilhões por ano e oferece seguros automotivos, residenciais e contra incêndio, mantendo 35% de participação na empresa.
Robert Kuok, de 101 anos, possui US$ 12,7 bilhões e controla o Kuok Group, conglomerado que atua em hotéis como a rede Shangri-La Hotels e Resorts, além de investimentos em imóveis e commodities.
Nobutoshi Shimamura, de 99 anos, tem US$ 2,2 bilhões e criou a rede de varejo Shimamura Co., que conta com mais de 2.200 lojas no Japão, China e Taiwan, estando aposentado há mais de 30 anos.
Alice Schwartz, de 99 anos, detém US$ 1,9 bilhão e fundou, com o marido, a Bio-Rad Laboratories em 1952, empresa com mais de dez mil produtos para pesquisa e diagnósticos clínicos e receita anual de US$ 2,6 bilhões.
Stephen Jarislowsky, de 99 anos, possui US$ 1,6 bilhão e construiu sua fortuna como fundador da Jarislowsky Fraser, empresa de gestão de investimentos na qual ainda atua como presidente emérito.
Bernard Lewis, de 99 anos, tem US$ 1,5 bilhão e fundou a River Island Fashion em 1948, varejista britânica de roupas com presença internacional, além de investir em hotelaria e imóveis.
Goh Cheng Liang, de 98 anos, acumula US$ 14,9 bilhões graças à participação majoritária na Nippon Paint Holdings, quarta maior fabricante de tintas do mundo, iniciando sua trajetória com uma pequena fábrica em Singapura.
Jean Coutu, de 98 anos, possui US$ 3,8 bilhões e fundou a rede de farmácias que leva seu nome, vendida em 2017 para a Metro por US$ 4,5 bilhões, após décadas oferecendo preços baixos e horários estendidos.
Wilma Tisch, de 98 anos, tem US$ 2 bilhões e herdou a fortuna construída pelo marido e cunhado, fundadores da Loews Corp, holding com atuação em hotelaria, seguros e energia.
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
