Pagamentos do Bolsa Família de outubro de 2025: veja quando começam

Os pagamentos do Bolsa Família de outubro seguem calendário definido pelo Ministério do Desenvolvimento.
O cronograma é organizado pelo final do NIS impresso no cartão do titular.
Depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando são antecipados.
Em outubro, os repasses vão de 20 a 31, conforme o final do NIS de 1 a 0.
Próximos calendários: novembro (14 a 28) e dezembro (10 a 23).
Benefícios: R$ 142 por pessoa, adicional para garantir R$ 600 por família e R$ 150 por criança até 6 anos.
Há ainda acréscimos de R$ 50 para gestantes, jovens de 7 a 17 anos e bebês de até 7 meses.
Para manter o benefício, é preciso cumprir exigências de saúde e educação, como vacinação e frequência escolar.
O descumprimento das regras pode levar à suspensão temporária dos pagamentos.
