Pagamentos do INSS de setembro: veja calendário completo aqui

O INSS divulgou o calendário de pagamentos de setembro de 2025, seguindo o último número do benefício (sem o dígito verificador).
Reprodução/Jornal do Concurso
Quem recebe até um salário mínimo terá os valores liberados entre 25/09 e 08/10.
Beneficiários com renda acima do piso receberão entre 01/10 e 07/10.
O INSS realiza mensalmente 40 milhões de pagamentos, sendo 28,2 milhões no valor do salário mínimo e 12,3 milhões acima dele.
João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
Para consultar a data correta, o segurado deve observar o penúltimo dígito do benefício. As informações também estão disponíveis no site e app Meu INSS, com login pelo CPF e senha Gov.br.
Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Dúvidas podem ser tiradas na Central 135, com atendimento automático 24h e humano em horário comercial.
Nordwoord Themes/Unsplash
No app Meu INSS, além do extrato de pagamento, é possível revisar dados e acessar outros serviços.
Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Para saber mais, acesse UOL Economia.