PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

O Ministério do Trabalho e Emprego vai liberar um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep no dia 15 de outubro.

O pagamento atenderá trabalhadores com dados enviados corretamente ao eSocial até 20 de junho de 2025.

Serão beneficiados 1,6 milhão de trabalhadores, com valor total de R$ 1,5 bilhão.

O abono varia entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023.

Recebem pela Caixa os 697 mil trabalhadores da iniciativa privada e pelo Banco do Brasil os 942 mil servidores públicos.

Tem direito quem trabalhou ao menos 30 dias em 2023, com renda média de até dois salários mínimos e cadastro ativo há cinco anos.

As informações do vínculo devem ter sido enviadas corretamente via RAIS ou eSocial dentro dos prazos oficiais.

O valor é calculado com base no salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518.

A consulta pode ser feita pelo app Carteira de Trabalho Digital, site Gov.br, telefone 158 ou nas agências do Ministério do Trabalho.

Publicado em 13 de outubro de 2025.

