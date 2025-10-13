PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

O Ministério do Trabalho e Emprego vai liberar um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep no dia 15 de outubro.
O pagamento atenderá trabalhadores com dados enviados corretamente ao eSocial até 20 de junho de 2025.
Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Serão beneficiados 1,6 milhão de trabalhadores, com valor total de R$ 1,5 bilhão.
O abono varia entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023.
Recebem pela Caixa os 697 mil trabalhadores da iniciativa privada e pelo Banco do Brasil os 942 mil servidores públicos.
Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Tem direito quem trabalhou ao menos 30 dias em 2023, com renda média de até dois salários mínimos e cadastro ativo há cinco anos.
As informações do vínculo devem ter sido enviadas corretamente via RAIS ou eSocial dentro dos prazos oficiais.
Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo
O valor é calculado com base no salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518.
A consulta pode ser feita pelo app Carteira de Trabalho Digital, site Gov.br, telefone 158 ou nas agências do Ministério do Trabalho.
ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Para saber mais, acesse UOL Economia.
Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo