Pis/Pasep esquecido: quem trabalhou de 1971 a 1988 pode receber 'presente' de R$ 2.800 no dia 25

Quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 pode ter direito a valores esquecidos do antigo Fundo PIS/Pasep.
O ressarcimento pode ser solicitado pelo trabalhador titular ou pelos beneficiários legais em caso de falecimento.
Cada beneficiário pode receber, em média, cerca de R$ 2.800, dependendo do tempo de trabalho e do salário na época.
Consultas e solicitações podem ser feitas pelo app FGTS ou pelo site REPIS Cidadão do Ministério da Fazenda.
Pagamentos para quem solicitou até 31/08 ocorrem em 25 de setembro; solicitações até o fim do mês recebem em 27 de outubro.
Documentos necessários incluem identificação oficial; beneficiários de falecidos precisam de certidão PIS/PASEP, declaração de dependentes ou autorização judicial.
O pagamento é feito exclusivamente em conta CAIXA: corrente, poupança ou Conta Poupança Social Digital, movimentada pelo app CAIXA Tem.
As cotas do PIS/PASEP correspondem a depósitos feitos entre 1971 e 04/10/1988, destinados a trabalhadores do setor público e privado.
Com a extinção do fundo em 2020, os saldos foram transferidos para o FGTS e, posteriormente, ao Tesouro Nacional.
