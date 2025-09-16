Pis/Pasep esquecido: quem trabalhou de 1971 a 1988 pode receber 'presente' de R$ 2.800 no dia 25

Por UOL Economia

Quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 pode ter direito a valores esquecidos do antigo Fundo PIS/Pasep.

Ronaldo Silva/PhotoPress/Estadão Conteúdo

O ressarcimento pode ser solicitado pelo trabalhador titular ou pelos beneficiários legais em caso de falecimento.

Aloísio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Cada beneficiário pode receber, em média, cerca de R$ 2.800, dependendo do tempo de trabalho e do salário na época.

iStock

Consultas e solicitações podem ser feitas pelo app FGTS ou pelo site REPIS Cidadão do Ministério da Fazenda.

Joédson Alves/Agência Brasil

Pagamentos para quem solicitou até 31/08 ocorrem em 25 de setembro; solicitações até o fim do mês recebem em 27 de outubro.

iStock

Documentos necessários incluem identificação oficial; beneficiários de falecidos precisam de certidão PIS/PASEP, declaração de dependentes ou autorização judicial.

Roberto Gardinalli/Futura Press/Estadão Conteúdo

O pagamento é feito exclusivamente em conta CAIXA: corrente, poupança ou Conta Poupança Social Digital, movimentada pelo app CAIXA Tem.

Reprodução

As cotas do PIS/PASEP correspondem a depósitos feitos entre 1971 e 04/10/1988, destinados a trabalhadores do setor público e privado.

Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Com a extinção do fundo em 2020, os saldos foram transferidos para o FGTS e, posteriormente, ao Tesouro Nacional.

Joédson Alves/Agência Brasil

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Veja aqui
Publicado em 16 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também