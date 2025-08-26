Prefeitura de São Paulo anuncia mais de 1.800 vagas com salários de até R$ 5,8 mil

Por UOL Economia

A Prefeitura de São Paulo anunciou mais de 1.800 vagas de emprego em diversas áreas.

Ronaldo Silva/PhotoPress/Estadão Conteúdo

Salários variam de R$ 712 (aprendiz) a R$ 5.813 (psicólogo).

iStock

Inscrições no Portal Cate ou em 46 unidades até 27 de agosto às 18h.

Nordwoord Themes/Unsplash

Cerca de 600 vagas terão seleção presencial no Cate central.

Getty Images/iStockphoto

Mais de 400 vagas em limpeza, com salários entre R$ 1.345 e R$ 2.300.

FG Trade/Getty Images

Mais de 200 vagas para atendentes, salários de R$ 800 a R$ 2.170.

Danilo Verpa/Folhapress

Gastronomia oferece 40 vagas, com remuneração entre R$ 1.518 e R$ 2.360.

FG Trade/Getty Images/iStockphoto

Telemarketing tem 26 vagas, salários de R$ 1.200 a R$ 3.048.

iStock

Para saber mais informações, acesse UOL Economia.

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
Veja aqui
Publicado em 26 de agosto de 2025.

