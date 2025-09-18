Próximo pagamento do INSS: veja calendário de depósitos em setembro

O INSS divulgou o calendário de pagamentos de setembro de 2025, seguindo o final do número do benefício.
Reprodução/Jornal do Concurso
A ordem desconsidera o dígito verificador e mantém o modelo já usado para dar organização e previsibilidade.
Quem recebe até um salário mínimo terá pagamento entre 25 de setembro e 8 de outubro.
Segurados com renda acima do piso receberão de 1º a 7 de outubro.
O INSS administra mais de 40 milhões de benefícios, sendo 28,2 milhões de até um salário e 12,3 milhões acima.
Pedro França/Agência Senado
Para confirmar a data do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício. As informações estão disponíveis no portal Meu INSS e no aplicativo Gov.br.
Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pela Central 135, com suporte eletrônico e humano.
Nordwoord Themes/Unsplash
Além do calendário, o Meu INSS permite acessar extratos, dados cadastrais e outros serviços online.
Para saber mais, acesse UOL Economia.