Próximo pagamento do INSS: veja calendário de depósitos em setembro

Por UOL Economia

O INSS divulgou o calendário de pagamentos de setembro de 2025, seguindo o final do número do benefício.

A ordem desconsidera o dígito verificador e mantém o modelo já usado para dar organização e previsibilidade.

Quem recebe até um salário mínimo terá pagamento entre 25 de setembro e 8 de outubro.

Segurados com renda acima do piso receberão de 1º a 7 de outubro.

O INSS administra mais de 40 milhões de benefícios, sendo 28,2 milhões de até um salário e 12,3 milhões acima.

Para confirmar a data do saque, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício. As informações estão disponíveis no portal Meu INSS e no aplicativo Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pela Central 135, com suporte eletrônico e humano.

Além do calendário, o Meu INSS permite acessar extratos, dados cadastrais e outros serviços online.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Publicado em 18 de setembro de 2025.

