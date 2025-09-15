Próximo pagamento do INSS: veja calendário de depósitos em setembro

Por UOL Economia

O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos de setembro de 2025.

O cronograma segue a ordem do penúltimo número do benefício, sem o dígito verificador.

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores liberados de 25 de setembro a 8 de outubro.

Beneficiários com renda acima do piso nacional recebem de 1º a 7 de outubro.

O INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais em todo o país.

São 28,2 milhões de pagamentos de até um salário mínimo e 12,3 milhões acima desse valor.

As datas podem ser consultadas pelo portal Meu INSS ou aplicativo com CPF e senha do Gov.br.

A Central 135 também oferece suporte eletrônico diário e atendimento humano em horário comercial.

Publicado em 15 de setembro de 2025.

