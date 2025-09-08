Qual é o salário mínimo de 2025? Veja valor do piso nacional vigente

O salário mínimo reajustado para R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro, já refletindo no contracheque.
O aumento está em vigor desde janeiro, mas só apareceu no pagamento de fevereiro.
O mínimo é o menor valor permitido para atividades formais e serve de base para benefícios sociais e previdenciários.
O novo piso representa acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste.
O valor final ficou menor devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.
Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
Antes, a fórmula usava INPC mais variação do PIB, o que elevaria o piso para R$ 1.525.
A nova regra limita o reajuste a 2,5%, mesmo com PIB maior, como o crescimento de 3,2%.
O salário mínimo impacta aposentadorias do INSS e programas sociais, exigindo cautela fiscal do governo.
Reprodução/Jornal do Concurso
Para saber mais, acesse UOL Economia.
João Geraldo Borges Júnior/Pixabay