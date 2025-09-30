Qual é o valor do salário mínimo no Brasil hoje? Confira aqui

O salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser creditado em fevereiro.

O novo valor vale desde janeiro, mas só apareceu no pagamento do mês seguinte.

Ele é o piso para atividades formais e base de cálculo de benefícios e assistências.

O reajuste representa aumento de R$ 106, ou 7,5%, acima da inflação.

Mesmo assim, ficou abaixo do previsto por causa do ajuste fiscal aprovado em 2024.

Antes, o cálculo somava INPC e PIB, o que elevaria o piso para R$ 1.525.

Agora, há limite de 2,5% no crescimento das despesas públicas.

Com PIB em 3,2%, o teto reduziu o reajuste aplicado.

Publicado em 30 de setembro de 2025.

