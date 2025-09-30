Qual é o valor do salário mínimo no Brasil hoje? Confira aqui

O salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser creditado em fevereiro.
O novo valor vale desde janeiro, mas só apareceu no pagamento do mês seguinte.
Ele é o piso para atividades formais e base de cálculo de benefícios e assistências.
O reajuste representa aumento de R$ 106, ou 7,5%, acima da inflação.
Mesmo assim, ficou abaixo do previsto por causa do ajuste fiscal aprovado em 2024.
Antes, o cálculo somava INPC e PIB, o que elevaria o piso para R$ 1.525.
Agora, há limite de 2,5% no crescimento das despesas públicas.
Com PIB em 3,2%, o teto reduziu o reajuste aplicado.
Para saber mais, acesse UOL Economia.
João Geraldo Borges Júnior/Pixabay