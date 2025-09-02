Qual o valor do salário mínimo no Brasil? Piso nacional teve reajuste de 7,5% em 2025

Por UOL Economia

O novo salário mínimo nacional de R$ 1.518 começou a ser creditado em fevereiro deste ano.

O reajuste entrou em vigor em janeiro, mas só foi pago no mês seguinte, após o período trabalhado.

O piso garante a menor remuneração no país e serve de referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas.

O valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, percentual acima da inflação do período.

O reajuste foi limitado por medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Antes, o cálculo somava inflação do INPC e variação do PIB; nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova regra impõe teto de 2,5% para despesas, mesmo que o PIB cresça mais do que isso.

O piso impacta diretamente aposentadorias do INSS e benefícios assistenciais, pressionando o orçamento público.

Publicado em 02 de setembro de 2025.

