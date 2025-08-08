Quando cai o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário completo de agosto

Os pagamentos do Bolsa Família de agosto já têm início definido, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
O dinheiro é liberado de forma escalonada conforme o último dígito do NIS do beneficiário, nos dez últimos dias úteis do mês.
Em dezembro, o calendário é antecipado e os depósitos encerram no dia 10 para que o valor esteja disponível antes do Natal.
As datas de pagamento em agosto vão de 18 a 29, começando pelos beneficiários com NIS final 1 e terminando com os de final 0.
O calendário de pagamento segue até dezembro, com as datas já definidas para cada mês, variando de acordo com os dias úteis.
O Bolsa Família possui cinco tipos de benefício, adaptados ao perfil das famílias, como renda per capita, idade dos filhos e gestação.
Famílias recebem R$ 142 por pessoa, com complemento para garantir R$ 600, além de adicionais para crianças pequenas, gestantes e bebês.
Para continuar no programa, é necessário manter filhos na escola, gestantes em pré-natal, vacinação atualizada e crianças acompanhadas na saúde.
Quem não cumprir essas exigências pode ter o benefício bloqueado temporariamente, por isso é essencial acompanhar os requisitos regularmente.
