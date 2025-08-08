Quando cai o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário completo de agosto

Por UOL Economia

Os pagamentos do Bolsa Família de agosto já têm início definido, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo

O dinheiro é liberado de forma escalonada conforme o último dígito do NIS do beneficiário, nos dez últimos dias úteis do mês.

iStock

Em dezembro, o calendário é antecipado e os depósitos encerram no dia 10 para que o valor esteja disponível antes do Natal.

iStock

As datas de pagamento em agosto vão de 18 a 29, começando pelos beneficiários com NIS final 1 e terminando com os de final 0.

iStock

O calendário de pagamento segue até dezembro, com as datas já definidas para cada mês, variando de acordo com os dias úteis.

Victor Leahy/Governo de Alagoas

O Bolsa Família possui cinco tipos de benefício, adaptados ao perfil das famílias, como renda per capita, idade dos filhos e gestação.

Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress

Famílias recebem R$ 142 por pessoa, com complemento para garantir R$ 600, além de adicionais para crianças pequenas, gestantes e bebês.

Getty Images

Para continuar no programa, é necessário manter filhos na escola, gestantes em pré-natal, vacinação atualizada e crianças acompanhadas na saúde.

iStock

Quem não cumprir essas exigências pode ter o benefício bloqueado temporariamente, por isso é essencial acompanhar os requisitos regularmente.

Denner Ovidio/Futura Press/Estadão Conteúdo

Para saber mais, acesse UOL Economia.

iStock
Publicado em 08 de agosto de 2025.

