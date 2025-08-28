Quando é o 5º dia útil de setembro? Saiba até quando o salário deve cair

O quinto dia útil de setembro de 2025 será em 5 de setembro, uma sexta-feira.
Trabalhadores com carteira assinada devem receber o salário até essa data.
A CLT, artigo 459, determina o pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte.
Em setembro, o prazo limite será o dia 5 de setembro.
Dias úteis são contados de segunda a sábado, excluindo domingos e feriados.
Ordem dos dias úteis: 1º dia 1/9, 2º dia 2/9, 3º dia 3/9, 4º dia 4/9 e 5º dia 5/9.
O sábado conta como dia útil mesmo sem expediente bancário.
Setembro de 2025 terá 22 dias úteis e o feriado de 7/9 cairá num domingo.
