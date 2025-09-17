Quando o INSS será pago em setembro? Veja calendário completo de repasses

Por UOL Economia

INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos de setembro de 2025.

Reprodução/Jornal do Concurso

Pagamentos seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

DivulgaÃ§Ã£o

Quem recebe até um salário mínimo terá valores entre 25/09 e 08/10.

iStock

Beneficiários com renda acima do piso recebem de 01/10 a 07/10.

iStock

O INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês.

Reprodução/Jornal do Concurso

Cerca de 28,2 milhões recebem o mínimo e 12,3 milhões ganham acima dele.

Alina Bitta/Getty Images/iStockphoto

Consulta pode ser feita no site, app Meu INSS ou pela Central 135.

Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo

No Meu INSS também é possível acessar extratos, dados cadastrais e outros serviços.

Nordwoord Themes/Unsplash

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Pinterest
Veja aqui
Publicado em 17 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também