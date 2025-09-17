Quando o INSS será pago em setembro? Veja calendário completo de repasses

INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos de setembro de 2025.
Pagamentos seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
Quem recebe até um salário mínimo terá valores entre 25/09 e 08/10.
Beneficiários com renda acima do piso recebem de 01/10 a 07/10.
O INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês.
Cerca de 28,2 milhões recebem o mínimo e 12,3 milhões ganham acima dele.
Consulta pode ser feita no site, app Meu INSS ou pela Central 135.
No Meu INSS também é possível acessar extratos, dados cadastrais e outros serviços.
