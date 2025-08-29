Quando será o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário de repasses

Por UOL Economia

Os pagamentos do Bolsa Família de setembro já têm datas confirmadas pelo governo.

iStock

O calendário segue o final do NIS e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês.

iStock

Em dezembro, os repasses são antecipados para que todas as famílias recebam antes do Natal.

iStock

As datas de setembro vão de 17/09 (NIS final 1) até 30/09 (NIS final 0).

Edson Silva - 25.ago.2011/Folhapress

Próximos calendários: outubro de 20 a 31, novembro de 14 a 28 e dezembro de 10 a 23.

Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo

O programa inclui Renda de Cidadania, Benefício Complementar e adicionais por criança, gestante e bebê.

iStock

O Benefício Variável Nutriz, de R$ 50 para bebês até 7 meses, começa a valer em setembro.

Getty Images

Para continuar recebendo, é preciso manter matrícula escolar, pré-natal, nutrição infantil e vacinação em dia.

aquaArts studio/iStock

O descumprimento dessas regras pode gerar suspensão temporária do benefício.

Victor Leahy/Governo de Alagoas

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 29 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também