Quando será o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário de repasses

Os pagamentos do Bolsa Família de setembro já têm datas confirmadas pelo governo.
O calendário segue o final do NIS e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês.
Em dezembro, os repasses são antecipados para que todas as famílias recebam antes do Natal.
As datas de setembro vão de 17/09 (NIS final 1) até 30/09 (NIS final 0).
Próximos calendários: outubro de 20 a 31, novembro de 14 a 28 e dezembro de 10 a 23.
O programa inclui Renda de Cidadania, Benefício Complementar e adicionais por criança, gestante e bebê.
O Benefício Variável Nutriz, de R$ 50 para bebês até 7 meses, começa a valer em setembro.
Para continuar recebendo, é preciso manter matrícula escolar, pré-natal, nutrição infantil e vacinação em dia.
O descumprimento dessas regras pode gerar suspensão temporária do benefício.
