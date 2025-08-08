Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Quem não recebeu no terceiro lote do IR 2025 poderá consultar a próxima lista a partir de 22 de agosto.
O quarto lote será pago no dia 29 de agosto, conforme cronograma divulgado pela Receita Federal.
Joédson Alves/Agência Brasil
Os três primeiros lotes já foram pagos: em 30 de maio, 30 de junho e 31 de julho, respectivamente.
O quinto e último lote da restituição está programado para 30 de setembro.
Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade na restituição, seguidos por quem tem mais de 60 anos, deficientes e pessoas com doenças graves.
Professores com o magistério como principal renda vêm depois, seguidos por quem usou a declaração pré-preenchida e optou por PIX.
Cris Faga/Dragonfly Press
Os demais contribuintes entram na fila comum, com preferência para quem entregou a declaração mais cedo.
Priscila Zambotto/Getty Images
Para consultar, é preciso acessar o site da Receita, informar CPF, data de nascimento e ano de exercício; se não houver pendências, aparecerá "em fila de restituição".
Marcello Casal JrAgência Brasil
Para saber mais, acesse UOL Economia.
Joédson Alves/Agência Brasil