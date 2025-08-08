Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Por UOL Economia

Quem não recebeu no terceiro lote do IR 2025 poderá consultar a próxima lista a partir de 22 de agosto.

iStock

O quarto lote será pago no dia 29 de agosto, conforme cronograma divulgado pela Receita Federal.

Joédson Alves/Agência Brasil

Os três primeiros lotes já foram pagos: em 30 de maio, 30 de junho e 31 de julho, respectivamente.

iStock

O quinto e último lote da restituição está programado para 30 de setembro.

Getty Images

Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade na restituição, seguidos por quem tem mais de 60 anos, deficientes e pessoas com doenças graves.

iStock

Professores com o magistério como principal renda vêm depois, seguidos por quem usou a declaração pré-preenchida e optou por PIX.

Cris Faga/Dragonfly Press

Os demais contribuintes entram na fila comum, com preferência para quem entregou a declaração mais cedo.

Priscila Zambotto/Getty Images

Para consultar, é preciso acessar o site da Receita, informar CPF, data de nascimento e ano de exercício; se não houver pendências, aparecerá "em fila de restituição".

Marcello Casal JrAgência Brasil

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Joédson Alves/Agência Brasil
Veja aqui
Publicado em 08 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também