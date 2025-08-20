Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda?

O terceiro lote do Imposto de Renda 2025 foi pago em 31 de julho.
Consulta do quarto lote estará disponível em 22 de agosto.
Marcello Casal JrAgência Brasil
O pagamento do quarto lote será feito em 29 de agosto.
O quinto e último lote será liberado em 30 de setembro.
Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade máxima na restituição.
Depois, recebem contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.
Preferência também para quem tem renda principal no ensino, usou declaração pré-preenchida ou optou por PIX.
Cris Faga/Dragonfly Press
Consulta é feita no site da Receita com CPF, data de nascimento e ano-base; status pode mostrar ?em fila de restituição?.
Joédson Alves/Agência Brasil
Para saber mais, acesse UOL Economia.
Joédson Alves/Agência Brasil