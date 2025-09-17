Quanto é o salário mínimo no Brasil? Valor aumentou 7,5% em 2025

Por UOL Economia

Novo salário mínimo nacional começou a ser pago em fevereiro, fixado em R$ 1.518.

Reajuste já valia desde janeiro, mas só entrou no contracheque no mês seguinte.

O mínimo é o menor valor que um trabalhador pode receber legalmente.

Também serve de referência para benefícios previdenciários, trabalhistas e sociais.

O valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

Mesmo assim, ficou abaixo do esperado devido ao corte de gastos de 2024.

Regra anterior usava inflação medida pelo INPC somada ao PIB; chegaria a R$ 1.525.

Nova fórmula incluiu limite de crescimento das despesas de 2,5%, reduzindo o reajuste.

Publicado em 17 de setembro de 2025.

