Quanto é o salário mínimo no Brasil? Valor aumentou 7,5% em 2025

Novo salário mínimo nacional começou a ser pago em fevereiro, fixado em R$ 1.518.
Reajuste já valia desde janeiro, mas só entrou no contracheque no mês seguinte.
O mínimo é o menor valor que um trabalhador pode receber legalmente.
Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo
Também serve de referência para benefícios previdenciários, trabalhistas e sociais.
O valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
Mesmo assim, ficou abaixo do esperado devido ao corte de gastos de 2024.
Regra anterior usava inflação medida pelo INPC somada ao PIB; chegaria a R$ 1.525.
Nova fórmula incluiu limite de crescimento das despesas de 2,5%, reduzindo o reajuste.
Para saber mais, acesse UOL Economia.