Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando cai o 4º lote

Por UOL Economia

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago em 29 de agosto.

iStock

A consulta aos contemplados já está disponível no site da Receita Federal.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Datas de pagamento: 1º lote 30/5, 2º lote 30/6, 3º lote 31/7, 4º lote 29/8 e 5º lote 30/9.

iStock

A prioridade no pagamento é para idosos, começando pelos com 80 anos ou mais.

iStock

Depois recebem idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves.

Getty Images

Na sequência, entram professores, contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e optaram por PIX.

Cris Faga/Dragonfly Press

Os demais contribuintes recebem após as prioridades.

Getty Images

Para consultar, é necessário informar CPF, data de nascimento e ano de exercício no site da Receita.

Shutterstock

Se não estiver no lote atual, aparecerá a mensagem "em fila de restituição".

Joédson Alves/Agência Brasil

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Joédson Alves/Agência Brasil
Veja aqui
Publicado em 28 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também