Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando cai o 4º lote

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago em 29 de agosto.
A consulta aos contemplados já está disponível no site da Receita Federal.
Datas de pagamento: 1º lote 30/5, 2º lote 30/6, 3º lote 31/7, 4º lote 29/8 e 5º lote 30/9.
A prioridade no pagamento é para idosos, começando pelos com 80 anos ou mais.
Depois recebem idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves.
Na sequência, entram professores, contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e optaram por PIX.
Os demais contribuintes recebem após as prioridades.
Para consultar, é necessário informar CPF, data de nascimento e ano de exercício no site da Receita.
Se não estiver no lote atual, aparecerá a mensagem "em fila de restituição".
