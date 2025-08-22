Quando será pago o 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2025

O terceiro lote do IR 2025 foi pago em 31 de julho.
Joédson Alves/Agência Brasil
Consulta do quarto lote estará disponível a partir de 22 de agosto.
Joédson Alves/Agência Brasil
Pagamento do quarto lote será feito em 29 de agosto.
O quinto e último lote de restituição será liberado em 30 de setembro.
Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade nos recebimentos.
Depois, recebem contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.
Preferência também para quem tem renda principal no ensino, usou declaração pré-preenchida ou escolheu PIX.
Cris Faga/Dragonfly Press
Consulta exige CPF, data de nascimento e ano-base; status pode mostrar ?em fila de restituição?.
João Geraldo Borges Júnior/Pixabay