Quando será pago o 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2025

Por UOL Economia

O terceiro lote do IR 2025 foi pago em 31 de julho.

Joédson Alves/Agência Brasil

Consulta do quarto lote estará disponível a partir de 22 de agosto.

Joédson Alves/Agência Brasil

Pagamento do quarto lote será feito em 29 de agosto.

iStock

O quinto e último lote de restituição será liberado em 30 de setembro.

iStock

Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade nos recebimentos.

iStock

Depois, recebem contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.

Getty Images

Preferência também para quem tem renda principal no ensino, usou declaração pré-preenchida ou escolheu PIX.

Cris Faga/Dragonfly Press

Consulta exige CPF, data de nascimento e ano-base; status pode mostrar ?em fila de restituição?.

Shutterstock

Para saber mais, acesse UOL Economia.

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
Veja aqui
Publicado em 22 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também