Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado que deve ser pago

Por UOL Economia

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro, após reajuste válido desde janeiro.

iStock

O pagamento só ocorre no mês seguinte ao período trabalhado, aparecendo no contracheque atual.

iStock

O salário mínimo é o valor mais baixo que um trabalhador formal pode receber e serve de referência para benefícios sociais e previdenciários.

Pinterest

O reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação acumulada, mas menor que o possível devido a cortes de gastos.

Getty Images

Antes, o cálculo considerava INPC + variação do PIB, o que teria resultado em R$ 1.525.

Getty Images/iStock

A nova regra limita o reajuste para que não aumente despesas acima de 2,5%, mesmo com crescimento do PIB superior.

Getty Images

O salário mínimo impacta aposentadorias do INSS e diversos programas sociais, exigindo cautela em aumentos.

Reprodução/Jornal do Concurso

O governo busca evitar pressões orçamentárias em tempos de ajuste fiscal, mantendo equilíbrio financeiro.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 29 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também