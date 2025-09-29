Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado que deve ser pago

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro, após reajuste válido desde janeiro.
O pagamento só ocorre no mês seguinte ao período trabalhado, aparecendo no contracheque atual.
O salário mínimo é o valor mais baixo que um trabalhador formal pode receber e serve de referência para benefícios sociais e previdenciários.
O reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação acumulada, mas menor que o possível devido a cortes de gastos.
Antes, o cálculo considerava INPC + variação do PIB, o que teria resultado em R$ 1.525.
A nova regra limita o reajuste para que não aumente despesas acima de 2,5%, mesmo com crescimento do PIB superior.
O salário mínimo impacta aposentadorias do INSS e diversos programas sociais, exigindo cautela em aumentos.
O governo busca evitar pressões orçamentárias em tempos de ajuste fiscal, mantendo equilíbrio financeiro.
