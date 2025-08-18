Salário mínimo 2025 hoje no Brasil: confira valor atual

O salário mínimo reajustado começou a ser depositado em fevereiro com valor de R$ 1.518.
João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
O depósito ocorreu apenas em fevereiro porque os pagamentos são feitos no mês seguinte ao trabalhado.
O salário mínimo é o menor valor mensal que um trabalhador pode receber e serve de base para benefícios e obrigações do governo.
O novo valor representa aumento de R$ 106, ou 7,5%, acima da inflação, mas abaixo do previsto devido a cortes de gastos.
Pela fórmula anterior, que somava inflação medida pelo INPC e variação do PIB, o valor chegaria a R$ 1.525.
A nova regra impõe teto de 2,5% para aumento das despesas, limitando o reajuste mesmo com PIB maior.
O piso influencia diretamente aposentadorias pagas pelo INSS e diversos auxílios sociais.
Reprodução/Jornal do Concurso
O governo busca evitar reajustes maiores para conter impactos no orçamento em cenário de ajuste fiscal.
Marcelo Camargo/Agência Brasil
