Salário mínimo 2025 hoje no Brasil: confira valor atual

Por UOL Economia

O salário mínimo reajustado começou a ser depositado em fevereiro com valor de R$ 1.518.

O depósito ocorreu apenas em fevereiro porque os pagamentos são feitos no mês seguinte ao trabalhado.

O salário mínimo é o menor valor mensal que um trabalhador pode receber e serve de base para benefícios e obrigações do governo.

O novo valor representa aumento de R$ 106, ou 7,5%, acima da inflação, mas abaixo do previsto devido a cortes de gastos.

Pela fórmula anterior, que somava inflação medida pelo INPC e variação do PIB, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova regra impõe teto de 2,5% para aumento das despesas, limitando o reajuste mesmo com PIB maior.

O piso influencia diretamente aposentadorias pagas pelo INSS e diversos auxílios sociais.

O governo busca evitar reajustes maiores para conter impactos no orçamento em cenário de ajuste fiscal.

Publicado em 18 de agosto de 2025.

