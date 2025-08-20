Salário mínimo 2025: veja valor do piso nacional atualizado

Salário mínimo atualizado para R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.
O valor corresponde ao piso mensal que um trabalhador pode receber.
Também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.
O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
Valor poderia chegar a R$ 1.525, mas cortes de despesas limitaram o reajuste.
Fórmula antiga usava inflação pelo INPC somada ao PIB.
Nova regra fixou teto de 2,5% para reajuste, mesmo com PIB mais alto.
A medida impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, ajudando a conter gastos públicos.
