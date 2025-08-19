Salário mínimo atualizado 2025: saiba qual é o valor do piso nacional

Por UOL Economia

Salário mínimo reajustado passou a ser pago em fevereiro, no valor de R$ 1.518.

O reajuste vale desde janeiro, mas só aparece no pagamento seguinte ao mês trabalhado.

O piso é referência para remuneração mínima e para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.

O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

Valor poderia ser maior, mas corte de despesas limitou o reajuste.

Antes, cálculo incluía inflação pelo INPC mais crescimento do PIB, o que levaria a R$ 1.525.

Nova regra impõe teto de 2,5% para reajuste, mesmo com PIB maior.

Alteração impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, visando conter gastos públicos.

Publicado em 19 de agosto de 2025.

