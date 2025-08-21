Salário mínimo atualizado 2025: veja em quanto está o valor do piso nacional

Salário mínimo reajustado começou a ser pago em fevereiro, com valor de R$ 1.518,00.
Depósitos só ocorreram neste mês porque salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.
O salário mínimo é referência para remuneração, aposentadorias e benefícios sociais.
Novo valor teve acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
Aumento ficou menor do que o previsto devido ao corte de despesas aprovado em 2024.
Fórmula anterior considerava inflação pelo INPC somada à variação do PIB.
Nova regra limita reajuste a 2,5% das despesas, mesmo com PIB maior.
Piso nacional impacta diretamente aposentadorias do INSS e benefícios federais.
