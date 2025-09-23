Salário mínimo aumentou em 2025; veja valor atual após o reajuste

Por UOL Economia

O salário mínimo nacional foi reajustado para R$ 1.518,00, creditado nas contas desde fevereiro.

Getty Images

O pagamento só aparece em fevereiro porque salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

iStock

O salário mínimo define o menor valor legal para trabalho remunerado e serve de referência para benefícios sociais e previdenciários.

Reuters

O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação do período.

Getty Images/iStock

O valor ficou abaixo do esperado devido a medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Getty Images

O cálculo antigo usava inflação (INPC) mais variação do PIB, que teria levado o mínimo a R$ 1.525.

Getty Images/iStockphoto

A nova fórmula inclui um limite de 2,5% para aumento das despesas, restringindo reajustes maiores.

Getty Images

O salário mínimo impacta diretamente aposentadorias do INSS e programas sociais.

Pinterest

Para saber mais, acesse UOL Economia.

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
Veja aqui
Publicado em 23 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também