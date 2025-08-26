Salário mínimo brasileiro passou por reajuste de 7,5% em 2025; saiba qual o valor atual

Por UOL Economia

O salário mínimo reajustado de 2025 ficou no valor de R$ 1.518,00.

iStock

O depósito desse valor só começou a ocorrer em fevereiro porque salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

Getty Images

O salário mínimo define a remuneração mínima e serve de referência para benefícios sociais e previdenciários.

Pinterest

O novo valor acrescenta R$ 106, equivalente a 7,5%, percentual acima da inflação do período.

Getty Images/iStock

O reajuste poderia ser maior, mas foi limitado por cortes de despesas aprovados em 2024.

Priscila Zambotto/Getty Images

A fórmula antiga considerava inflação pelo INPC somada à variação do PIB, o que resultaria em R$ 1.525.

Getty Images

A nova regra limita o reajuste a 2,5% das despesas públicas, mesmo com PIB superior.

Getty Images/iStockphoto

O piso impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, por isso o governo busca conter aumentos elevados.

Reprodução/Jornal do Concurso

Para saber mais, acesse UOL Economia.

iStock
Veja mais
Publicado em 26 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também