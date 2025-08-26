Salário mínimo brasileiro passou por reajuste de 7,5% em 2025; saiba qual o valor atual

O salário mínimo reajustado de 2025 ficou no valor de R$ 1.518,00.
O depósito desse valor só começou a ocorrer em fevereiro porque salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.
O salário mínimo define a remuneração mínima e serve de referência para benefícios sociais e previdenciários.
O novo valor acrescenta R$ 106, equivalente a 7,5%, percentual acima da inflação do período.
O reajuste poderia ser maior, mas foi limitado por cortes de despesas aprovados em 2024.
Priscila Zambotto/Getty Images
A fórmula antiga considerava inflação pelo INPC somada à variação do PIB, o que resultaria em R$ 1.525.
A nova regra limita o reajuste a 2,5% das despesas públicas, mesmo com PIB superior.
O piso impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, por isso o governo busca conter aumentos elevados.
Reprodução/Jornal do Concurso
Para saber mais, acesse UOL Economia.