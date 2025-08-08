Salário mínimo cresceu R$ 106 em 2025; conheça o valor atualizado

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago aos trabalhadores a partir de fevereiro, com base no aumento fixado em janeiro.
O valor representa o menor pagamento mensal legal permitido e é usado como base para benefícios do governo federal.
Reprodução/Jornal do Concurso
O aumento de R$ 106 em relação ao salário anterior equivale a um reajuste de 7,5%, acima da inflação do período.
Apesar do reajuste positivo, o valor final ficou abaixo do previsto por causa de medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.
Antes, o cálculo do mínimo levava em conta a inflação pelo INPC e o crescimento do PIB, o que elevaria o valor a R$ 1.525.
A nova regra limita o aumento a um teto de 2,5% nas despesas, mesmo com o PIB tendo crescido 3,2%.
O novo valor impacta diretamente aposentadorias do INSS e benefícios sociais que usam o mínimo como referência.
O governo restringiu o reajuste para conter os gastos públicos e manter o equilíbrio fiscal em meio ao cenário econômico atual.
