Salário mínimo foi atualizado em 2025: saiba qual o valor atual

Salário mínimo reajustado passou a ser pago em fevereiro, no valor de R$ 1.518.
O depósito ocorreu só neste mês porque salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.
O piso nacional é referência para remuneração mínima e para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.
O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
O valor poderia ser maior, mas cortes de despesas em 2024 limitaram o reajuste.
Antes, cálculo incluía inflação pelo INPC somada ao PIB, o que elevaria o valor a R$ 1.525.
Nova regra impôs teto de 2,5% para reajuste, mesmo com PIB mais alto.
A medida impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, visando controlar gastos públicos.
