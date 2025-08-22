Salário mínimo foi atualizado em 2025: saiba qual o valor atual

Por UOL Economia

Salário mínimo reajustado passou a ser pago em fevereiro, no valor de R$ 1.518.

O depósito ocorreu só neste mês porque salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

O piso nacional é referência para remuneração mínima e para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.

O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

O valor poderia ser maior, mas cortes de despesas em 2024 limitaram o reajuste.

Antes, cálculo incluía inflação pelo INPC somada ao PIB, o que elevaria o valor a R$ 1.525.

Nova regra impôs teto de 2,5% para reajuste, mesmo com PIB mais alto.

A medida impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, visando controlar gastos públicos.

Publicado em 22 de agosto de 2025.

