Salário mínimo de 2025: saiba qual é o valor do piso nacional atualizado

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.
Embora em vigor desde janeiro, o novo salário mínimo só apareceu no contracheque do mês seguinte.
O piso define o menor valor pago em empregos formais no país.
Também serve como base para benefícios, programas sociais e direitos trabalhistas.
O reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
O valor final foi limitado pelo teto de gastos aprovado em 2024.
Antes, o cálculo somava inflação do INPC e crescimento do PIB, o que daria R$ 1.525.
Agora há limite de 2,5% para despesas, impactando aposentadorias e benefícios sociais.
Reprodução/Jornal do Concurso
