Salário mínimo de 2025: saiba qual é o valor do piso nacional atualizado

Por UOL Economia

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.

iStock

Embora em vigor desde janeiro, o novo salário mínimo só apareceu no contracheque do mês seguinte.

Getty Images

O piso define o menor valor pago em empregos formais no país.

Getty Images

Também serve como base para benefícios, programas sociais e direitos trabalhistas.

Pinterest

O reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

Getty Images

O valor final foi limitado pelo teto de gastos aprovado em 2024.

iStock

Antes, o cálculo somava inflação do INPC e crescimento do PIB, o que daria R$ 1.525.

Getty Images/iStock

Agora há limite de 2,5% para despesas, impactando aposentadorias e benefícios sociais.

Reprodução/Jornal do Concurso

iStock
Publicado em 03 de setembro de 2025.

