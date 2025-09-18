Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso brasileiro

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro, já com reajuste.
O aumento vale desde janeiro, mas só aparece no contracheque do mês seguinte.
O mínimo é a menor remuneração legal em empregos formais.
Também serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas.
O reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação do período.
O valor foi limitado por medidas de contenção de gastos aprovadas em 2024.
Antes, o cálculo considerava inflação pelo INPC somada à variação do PIB.
Com a nova regra, há teto de 2,5% para despesas, mesmo que o PIB cresça mais.
