Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso brasileiro

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro, já com reajuste.

O aumento vale desde janeiro, mas só aparece no contracheque do mês seguinte.

O mínimo é a menor remuneração legal em empregos formais.

Também serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas.

O reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação do período.

O valor foi limitado por medidas de contenção de gastos aprovadas em 2024.

Antes, o cálculo considerava inflação pelo INPC somada à variação do PIB.

Com a nova regra, há teto de 2,5% para despesas, mesmo que o PIB cresça mais.

Publicado em 18 de setembro de 2025.

