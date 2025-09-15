Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.
O reajuste só aparece no contracheque porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.
O salário mínimo é o piso legal de remuneração no Brasil.
Ele também serve de base para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas.
O valor representa um aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%.
O reajuste ficou acima da inflação, mas limitado por medidas de contenção de gastos.
Antes, a regra de cálculo somava inflação pelo INPC e variação do PIB.
Agora há um teto: o aumento das despesas não pode passar de 2,5%.
