Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

Por UOL Economia

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.

Getty Images

O reajuste só aparece no contracheque porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

Getty Images

O salário mínimo é o piso legal de remuneração no Brasil.

Getty Images

Ele também serve de base para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas.

Reprodução/Jornal do Concurso

O valor representa um aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%.

iStock

O reajuste ficou acima da inflação, mas limitado por medidas de contenção de gastos.

Getty Images

Antes, a regra de cálculo somava inflação pelo INPC e variação do PIB.

Getty Images/iStock

Agora há um teto: o aumento das despesas não pode passar de 2,5%.

Getty Images

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay
Publicado em 15 de setembro de 2025.

