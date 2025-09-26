Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

Salário mínimo atualizado começou a ser pago em fevereiro, com valor de R$ 1.518,00.
Reajuste vale desde janeiro, mas só apareceu no contracheque de fevereiro.
Piso nacional é o menor valor que um trabalhador pode receber legalmente por mês.
Também serve de base para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais.
Aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação acumulada.
Valor ficou menor que o esperado devido a corte de despesas aprovado no fim de 2024.
Antiga regra somava inflação do INPC e variação do PIB; com ela, mínimo seria R$ 1.525.
Nova metodologia limita crescimento das despesas a 2,5% ao ano, mesmo se PIB for maior.
