Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

Por UOL Economia

Salário mínimo atualizado começou a ser pago em fevereiro, com valor de R$ 1.518,00.

Getty Images

Reajuste vale desde janeiro, mas só apareceu no contracheque de fevereiro.

iStock

Piso nacional é o menor valor que um trabalhador pode receber legalmente por mês.

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto

Também serve de base para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais.

Pinterest

Aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação acumulada.

Getty Images

Valor ficou menor que o esperado devido a corte de despesas aprovado no fim de 2024.

iStock

Antiga regra somava inflação do INPC e variação do PIB; com ela, mínimo seria R$ 1.525.

Getty Images/iStockphoto

Nova metodologia limita crescimento das despesas a 2,5% ao ano, mesmo se PIB for maior.

Getty Images

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 26 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também