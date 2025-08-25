Salário mínimo atualizado em 2025: saiba qual é o valor do piso nacional

Por UOL Economia

Salário mínimo atualizado para R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.

Reajuste está em vigor desde janeiro, mas só aparece no pagamento do mês seguinte.

O piso nacional é referência para remuneração mínima e benefícios sociais e previdenciários.

O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

O valor poderia ser maior, mas cortes de despesas em 2024 limitaram o reajuste.

Antiga fórmula usava inflação pelo INPC somada ao PIB, o que elevaria o valor a R$ 1.525.

Nova regra criou teto de 2,5% para reajuste, mesmo com PIB mais alto.

Medida impacta aposentadorias do INSS e outros benefícios, ajudando a controlar gastos públicos.

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Publicado em 25 de agosto de 2025.

