Salário mínimo atualizado em 2025: saiba qual é o valor do piso nacional

Salário mínimo atualizado para R$ 1.518 começou a ser pago em fevereiro.
Reajuste está em vigor desde janeiro, mas só aparece no pagamento do mês seguinte.
O piso nacional é referência para remuneração mínima e benefícios sociais e previdenciários.
O aumento foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
O valor poderia ser maior, mas cortes de despesas em 2024 limitaram o reajuste.
Antiga fórmula usava inflação pelo INPC somada ao PIB, o que elevaria o valor a R$ 1.525.
Nova regra criou teto de 2,5% para reajuste, mesmo com PIB mais alto.
Medida impacta aposentadorias do INSS e outros benefícios, ajudando a controlar gastos públicos.
Reprodução/Jornal do Concurso
