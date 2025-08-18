Salário mínimo já foi reajustado em 2025; confira o valor atual

O salário mínimo nacional de 2025 foi fixado em R$ 1.518 e começou a ser pago em fevereiro.
O reajuste vale desde janeiro, mas só apareceu no holerite a partir de fevereiro, referente ao mês trabalhado.
O salário mínimo é o menor valor que um trabalhador pode receber e serve de base para vários benefícios do governo.
O aumento foi de R$ 106, ou 7,5%, acima da inflação, mas abaixo do previsto inicialmente por medidas de controle de gastos.
Antes, o cálculo considerava inflação pelo INPC e crescimento do PIB; agora há um limite de 2,5% para aumento das despesas.
Mesmo com PIB de 3,2%, o reajuste máximo considerado foi 2,5%, reduzindo o valor final do salário mínimo.
O piso salarial impacta aposentadorias e programas sociais, e o governo evita aumentos altos para controlar as contas públicas.
Reprodução/Jornal do Concurso
