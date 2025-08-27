Salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja valor atualizado

Reajuste do salário mínimo começou a ser pago em fevereiro, com valor de R$ 1.518,00.
Depósito ocorreu apenas neste mês, pois salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.
Salário mínimo é referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.
Novo valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.
Montante ficou menor devido a corte de despesas aprovado no fim de 2024.
Antes, cálculo somava inflação pelo INPC e variação do PIB, chegando a R$ 1.525.
Nova regra limita reajuste a 2,5% para conter gastos públicos, mesmo com PIB maior.
Piso impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, exigindo controle no orçamento.
