Salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja valor atualizado

Por UOL Economia

Reajuste do salário mínimo começou a ser pago em fevereiro, com valor de R$ 1.518,00.

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay

Depósito ocorreu apenas neste mês, pois salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

iStock

Salário mínimo é referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.

Reprodução/Jornal do Concurso

Novo valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

Getty Images/iStockphoto

Montante ficou menor devido a corte de despesas aprovado no fim de 2024.

iStock

Antes, cálculo somava inflação pelo INPC e variação do PIB, chegando a R$ 1.525.

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay

Nova regra limita reajuste a 2,5% para conter gastos públicos, mesmo com PIB maior.

Getty Images/iStock

Piso impacta aposentadorias do INSS e benefícios sociais, exigindo controle no orçamento.

Pinterest

Publicado em 27 de agosto de 2025.

