Salário mínimo: piso nacional teve reajuste de 7,5% em 2025; veja valor

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado em fevereiro, com valor reajustado para R$ 1.518,00.
O pagamento só ocorreu em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.
O salário mínimo define o valor legal mínimo que um trabalhador pode receber mensalmente.
Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas do governo.
O aumento de R$ 106 representa alta de 7,5%, acima da inflação do período.
O valor final ficou menor que o previsto devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.
Antes, o cálculo considerava a inflação pelo INPC mais a variação do PIB, o que teria levado o salário a R$ 1.525.
A nova metodologia estabelece limite de 2,5% para o reajuste, mesmo que o PIB cresça mais.
O salário mínimo influencia aposentadorias do INSS e outros benefícios sociais, sendo usado para controlar o impacto nas contas públicas.
Reprodução/Jornal do Concurso
