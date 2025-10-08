Salário mínimo: piso nacional teve reajuste de 7,5% em 2025; veja valor

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado em fevereiro, com valor reajustado para R$ 1.518,00.

O pagamento só ocorreu em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

O salário mínimo define o valor legal mínimo que um trabalhador pode receber mensalmente.

Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas do governo.

O aumento de R$ 106 representa alta de 7,5%, acima da inflação do período.

O valor final ficou menor que o previsto devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Antes, o cálculo considerava a inflação pelo INPC mais a variação do PIB, o que teria levado o salário a R$ 1.525.

A nova metodologia estabelece limite de 2,5% para o reajuste, mesmo que o PIB cresça mais.

O salário mínimo influencia aposentadorias do INSS e outros benefícios sociais, sendo usado para controlar o impacto nas contas públicas.

Publicado em 08 de outubro de 2025.

