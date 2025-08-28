Salário mínimo teve reajuste acima da inflação em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

O novo salário mínimo nacional passou a ser pago em fevereiro, no valor de R$ 1.518,00.

O reajuste só apareceu no contracheque de fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado.

O salário mínimo define o piso mensal para atividades remuneradas e serve de referência para benefícios previdenciários e trabalhistas.

O valor representa aumento de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação.

O reajuste poderia ter sido maior, mas foi reduzido por corte de despesas aprovado em 2024.

Pela regra antiga, o valor chegaria a R$ 1.525, considerando INPC e PIB.

A nova fórmula inclui limite de aumento de 2,5% nas despesas, mesmo com PIB maior.

O salário mínimo impacta diretamente aposentadorias do INSS e outros benefícios sociais.

Publicado em 28 de agosto de 2025.

