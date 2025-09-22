Secretaria busca os vencedores de R$ 500 mil em sorteios de nota fiscal

Mais de R$ 500 mil ainda não foram retirados por 719 ganhadores do Nota MS Premiada.
De janeiro a agosto, o programa distribuiu R$ 2,4 milhões em prêmios, sendo R$ 1,2 milhão já pagos a 1.070 pessoas.
Outros R$ 650 mil em prêmios expiraram e foram destinados ao Fundo de Habitação de Interesse Social.
O programa distribui R$ 300 mil todo mês: R$ 100 mil da Mega-Sena e R$ 200 mil da Quina.
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os valores são divididos entre os ganhadores, garantindo que mais pessoas recebam prêmios.
Priscila Zambotto/Getty Images
Qualquer consumidor que gaste a partir de R$ 1,00 e peça CPF na nota já concorre.
Um comprador de uma simples garrafa de água de R$ 1,99 ganhou R$ 25 mil.
Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
É possível consultar os resultados no site oficial e requerer o prêmio em até 90 dias.
Nordwoord Themes/Unsplash
Para saber mais, acesse UOL Economia.