Secretaria busca os vencedores de R$ 500 mil em sorteios de nota fiscal

Por UOL Economia

Mais de R$ 500 mil ainda não foram retirados por 719 ganhadores do Nota MS Premiada.

iStock

De janeiro a agosto, o programa distribuiu R$ 2,4 milhões em prêmios, sendo R$ 1,2 milhão já pagos a 1.070 pessoas.

Getty Images

Outros R$ 650 mil em prêmios expiraram e foram destinados ao Fundo de Habitação de Interesse Social.

Getty Images

O programa distribui R$ 300 mil todo mês: R$ 100 mil da Mega-Sena e R$ 200 mil da Quina.

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os valores são divididos entre os ganhadores, garantindo que mais pessoas recebam prêmios.

Priscila Zambotto/Getty Images

Qualquer consumidor que gaste a partir de R$ 1,00 e peça CPF na nota já concorre.

Shutterstock

Um comprador de uma simples garrafa de água de R$ 1,99 ganhou R$ 25 mil.

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto

É possível consultar os resultados no site oficial e requerer o prêmio em até 90 dias.

Nordwoord Themes/Unsplash

Para saber mais, acesse UOL Economia.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 22 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também