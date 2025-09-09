Mutirão emergencial do Serasa oferece 99% de desconto em dívidas e abre atendimento em agências dos Correios

Por UOL Economia

Consumidores de todo o Brasil podem negociar dívidas com até 99% de desconto nesta terça-feira, 9.

iStock/Getty Images

Mutirão emergencial da Serasa reúne mais de 1.600 empresas, incluindo bancos, varejistas e concessionárias de serviços básicos.

Divulgação

São mais de 10 milhões de dívidas disponíveis para negociação em todo o país.

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Acordos podem ser feitos online pelo Serasa Limpa Nome ou presencialmente em mais de 6 mil agências dos Correios.

Estadão Conteúdo

Esta ação traz o maior volume de ofertas com 99% de desconto já registrado pela plataforma.

Divulgação

Mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo.

iStock

Entre janeiro e julho de 2025, já foram feitos 672 mil acordos com 99% de desconto, alta de 7,94% em relação a 2024.

Getty Images/iStock

Serasa e Correios destacam que é uma oportunidade única para quitar dívidas e retomar o controle das finanças antes do fim do ano.

Marcos Bezerra/Futura Press

Educadores financeiros estarão em agências dos Correios em capitais do país nos dias 8 e 9 para orientar consumidores.

Divulgação

Para saber mais, acesse UOL Economia.

iStock/Getty Images
Veja aqui
Publicado em 09 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também