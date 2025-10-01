Usucapião de herança: é possível se tornar dono de imóvel sem pagar por ele?

A usucapião é um instrumento jurídico que permite adquirir a propriedade de um bem por meio da posse prolongada e pacífica.
Está prevista no Código Civil e se baseia no uso e função social da propriedade.
Pode ser aplicada tanto a bens móveis quanto imóveis, regularizando a titularidade legal.
Não se limita a casos sem herdeiros; também pode ocorrer quando um herdeiro ou terceiro cuida sozinho do imóvel.
O possuidor deve comprovar que manteve a posse exclusiva, sem oposição, por 5, 10 ou 15 anos, conforme o caso.
Existem várias modalidades: extraordinária (15 ou 10 anos), ordinária (10 anos com justo título), urbana e rural (5 anos) e familiar (2 anos).
A escolha da modalidade depende do tempo de posse, da boa-fé, do justo título e do tipo de imóvel.
Jongho Shin/Getty Images/iStockphoto
O processo pode ser feito judicial ou extrajudicialmente, sempre com a assistência de um advogado.
É necessário apresentar documentos que provem a posse, além de planta, memorial descritivo e certidões negativas do imóvel.
Para saber mais, acesse UOL Economia.