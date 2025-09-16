Valor do salário mínimo de 2025 é R$ 106 maior que o do ano passado; veja

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado em fevereiro, no valor de R$ 1.518,00.
O reajuste está em vigor desde janeiro, mas o pagamento só é feito no mês seguinte ao trabalhado.
O salário mínimo é o menor valor legal que um trabalhador pode receber e serve como referência para benefícios e programas sociais.
O aumento de R$ 106 representa 7,5% de alta em relação ao valor anterior, acima da inflação do período.
O valor ficou abaixo do esperado devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.
Antes, o cálculo considerava a inflação pelo INPC somada à variação do PIB, o que resultaria em R$ 1.525.
A nova regra limita o crescimento das despesas públicas a 2,5%, mesmo que o PIB cresça mais.
O governo busca evitar aumentos elevados para não comprometer o orçamento em meio ao ajuste fiscal.
