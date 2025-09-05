Valor do salário mínimo de 2025: saiba qual é o piso nacional

Novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser creditado em fevereiro.
Aumento já estava válido desde janeiro, mas pagamento ocorre sempre no mês seguinte.
Piso é o menor valor que um trabalhador formal pode receber e serve de referência para benefícios.
Reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação acumulada.
Valor poderia ser maior, mas corte de gastos aprovado em 2024 reduziu o montante.
Antiga regra somava inflação do INPC e variação do PIB, o que levaria o mínimo a R$ 1.525.
Nova fórmula limita reajuste a 2,5% de impacto nas despesas, mesmo com PIB acima disso.
Piso influencia aposentadorias do INSS e programas sociais, exigindo cautela fiscal do governo.
