Valor do salário mínimo de 2025: saiba qual é o piso nacional

Por UOL Economia

Novo salário mínimo de R$ 1.518 começou a ser creditado em fevereiro.

Getty Images

Aumento já estava válido desde janeiro, mas pagamento ocorre sempre no mês seguinte.

Getty Images

Piso é o menor valor que um trabalhador formal pode receber e serve de referência para benefícios.

Getty Images

Reajuste foi de R$ 106, equivalente a 7,5%, acima da inflação acumulada.

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay

Valor poderia ser maior, mas corte de gastos aprovado em 2024 reduziu o montante.

iStock

Antiga regra somava inflação do INPC e variação do PIB, o que levaria o mínimo a R$ 1.525.

Getty Images

Nova fórmula limita reajuste a 2,5% de impacto nas despesas, mesmo com PIB acima disso.

Getty Images/iStock

Piso influencia aposentadorias do INSS e programas sociais, exigindo cautela fiscal do governo.

Pinterest

Publicado em 05 de setembro de 2025.

