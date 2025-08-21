Veja quando será pago o próximo lote de restituição do Imposto de Renda 2025

O terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2025 foi pago em 31 de julho.

A consulta ao quarto lote estará disponível em 22 de agosto.

O pagamento do quarto lote será feito em 29 de agosto.

O quinto e último lote será liberado em 30 de setembro.

Idosos com 80 anos ou mais têm prioridade nos recebimentos.

Depois, recebem contribuintes acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves.

Preferência também para quem tem renda principal no ensino, usou declaração pré-preenchida ou escolheu PIX.

Consulta é feita no site da Receita com CPF, data de nascimento e ano-base; status pode mostrar ?em fila de restituição?.

Publicado em 21 de agosto de 2025.

