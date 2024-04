Porto Seguro (PSSA3)

Paga: quarta-feira, 10 Tipo de Provento: JCP (3 pagamentos) Valor por ação: R$ 0,59 Data Com (para ter direito ao provento): 29/06/2023 Valor por ação: R$ 0,29 Data Com (para ter direito ao provento): 28/09/2023 Valor por ação: R$ 0,53 Data Com (para ter direito ao provento): 27/12/2023